دوليه

يبدأ المنتخب القطري مشواره في بطولة «كوبا أميركا» بمواجهة منتخب باراغواي اليوم في الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي الأرجنتين وكولومبيا. ويخوض «العنابي» البطولة بدعوة من اتحاد أميركا الجنوبية مثله مثل المنتخب الياباني الذي يلعب في المجموعة الثالثة، ويسعى الفريق إلى الظهور بصورة مشرفة كبطل للقارة الآسيوية بصفته حاملاً للقب البطولة التي استضافتها الإمارات بداية العام.

وتخوض قطر البطولة بقريق معظمه من لاعبين شبان، في «خطوة مهمة» قبل ثلاثة أعوام ونصف عام على استضافة بلاده مونديال 2022. ويعتبر المدرب الإسباني فيليكس سانشيز الذي قاد المنتخب القطري الى الانجاز غير المسبوق في كأس آسيا 2019 في الإمارات، أن المشاركة ضد منتخبات قوية ستكسب لاعبيه خبرة إضافية في التحضير للمونديال. ويقول المدرب الإسباني الذي مدد الاتحاد القطري عقده في مايو الماضي حتى موعد النهائيات العالمية المقبلة، إن بطولة كوبا أميركا «خطوة مهمة في طريقنا نحو كأس العالم».

وكان المنتخب القطري الذي يحتل المركز الخامس والخمسين في التصنيف العالمي بعد إنجازه القاري، خاض امتحانا صعبا ضد البرازيل الدولة المضيفة وخسره بهدفين نظيفين، لكنه قدم مستوى لائقا في مباراة شهدت تعرض نجم البرازيل نيمار لإصابة ستبعده عن البطولة.

ويواجه المنتخب القطري فريقاً يبحث عن تعديل أوضاعه، حيث يمر المنتخب الباراغوياني بمرحلة انتقالية بعد فشله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي وتراجع الكبير بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى تغيير الجهاز الفني أكثر من مرة قبل الاستقرار على الأرجنتيني إدواردو بيريزو. وقدم منتخب باراغواي واحدة من أسوأ المشاركات له في التصفيات خلال تصفيات كأس العالم 2014 وحل في المركز الأخير بالتصفيات ليبدأ الفريق بعدها لإعادة البناء وتصحيح أوضاعه لكن ذلك لم يكن كافيا حيث حل الفريق

سابعا في التصفيات التالية وفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وفي المجموعة الثالثة، يتطلع منتخب أوروغواي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (14 لقباً) إلى بداية جيدة عندما يواجه المنتخب الإكوادوري العنيد.

وسيكون منتخب أوروغواي بحاجة شديدة إلى ظهور لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني والمتألق إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بأفضل مستوياتهما من أجل تتويج جديد لهذا الجيل الذهبي الذي شارفت معظم عناصره الأساسية على الاعتزال. لكن سواريز يحتاج إلى السيطرة مجددا على أعصابه مع الفريق مثلما نجح في ذلك على مدار المواسم الماضية مع فريقه برشلونة الإسباني. كما يحتاج كافاني إلى الظهور بنفس المستوى المتميز الذي بدا عليه دائما مع سان جرمان ليشكل الاثنان الثنائي الهجومي الذي يمكنه كسر دفاع أي منافس.

