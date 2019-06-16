دوليه

أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي.

وقال كوتينيو عقب المباراة: «نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا ان نعوض غيابه باللعب الجماعي». وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني. وواصل: «فيرمينو منحني تمريرة كانت 90% من الهدف. نحن سعداء للغاية بالنتيجة وبظهورنا الأول» في البطولة التي تستضيفها بلاده حتى السابع من الشهر المقبل، مبرزا أن «الفريق بأكمله قدم مباراة كبيرة».

