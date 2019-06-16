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اعترف الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة إن الخسارة 0-4 أمام ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تعد مؤلمة مثل إيقافه 4 شهور وحرمانه من استكمال كأس العالم 2014 عقب عضه الإيطالي جيورجيو كيليني.

وقال سواريز في مقابلة مع محطة «فوكس سبورتس» الأميركية: «الأيام التي تلت الخسارة عقب العودة لبرشلونة كانت أسوأ لحظات حياتي ومسيرتي مثل نهائيات كأس العالم 2014، أردت الاختفاء من العالم».

وتابع «لم أرغب اصطحاب أطفالي إلى المدرسة، لأن الجميع كان يمكنهم إدراك أني في حال سيئة للغاية، مرت أيام دون أن أرغب في فعل أي شيء، كانت لحظات صعبة حقا».

وأضاف سواريز: «لم أتوقع هذه الخسارة لأننا برشلونة، واعتقدت أنه ستسنح لنا فرصتان أو ثلاث للتسجيل، قلنا ذلك لكن توترت أعصابنا وارتكبنا أخطاء غبية ولم نظهر بالشكل المطلوب».

وأتم: «عندما سجل المنافس الهدف الأول لم نعرف كيفية التصرف وأدركنا أن التعويض صعب، عقب المباراة في غرفة خلع الملابس لم يتمكن أحد من قول أي شيء وخيم الحزن والمرارة وخيبة الأمل على الأجواء، لأننا ندرك أننا ظهرنا بشكل سيئ للغاية».

وعقب أيام من الخسارة فضل سواريز الخضوع لجراحة لعلاج مشكلة في ركبته منذ فترة طويلة لاستعادة جاهزيته قبل كأس كوبا أمريكا التي تنطلق في وقت لاحق فجر السبت بمواجهة البرازيل صاحبة الأرض أمام بوليفيا.

