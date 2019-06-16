دوليه

بدأت المشكلات تواجه المنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق البطولة، وذلك بعد إصابة حارس مرماه استيبن اندرادا الذي تقرر خروجه من قائمة الفريق المكونة من 23 لاعبا.وكان أندرادا، طبقا لما كشفته صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية تعرض لإصابة في الركبة خلال مران الأرجنتين الأربعاء. وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان له: «لقد تعرض لكدمة في الركبة أسفرت عن تورم كبير ولن يكون قادرا على المشاركة في كوبا أميركا، سنقدم مذكرة لكونميبول (اتحاد الكرة لأميركا الجنوبية) من أجل السماح لنا بضم لاعب بديل، الذي سيكون خوان موسو». وتقرر استبعاد اندرادا، حارس بوكا جونيورز الأرجنتيني، الذي كان ينافس فرانكو أرماني على مركز الحارس الأساسي للمنتخب الأرجنتيني، من قبل الجهاز الفني للأخير الذي قرر استبداله بخوان موسو، حارس مرمى أودينيزي. يذكر أن المنتخبات المشاركة في البطولة لديها الحق في إجراء تغييرات في قوائمها قبل 24 ساعة من مباراتها الأولى في دور المجموعات.

