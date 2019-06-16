دوليه

أسند اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية «أنوك» استضافة دورة الالعاب العالمية الشاطئية الاولى في اكتوبر المقبل الى قطر تحت اشراف اللجنة الاولمبية القطرية، وذلك لما تزخر به قطر من بنية رياضية مثالية وشواطئ مميزة على ضفاف الخليج، ما يؤكد جاهزيتها لاستضافة هذا الحدث العالمي واستقبال رياضيي اللجان الاولمبية الوطنية وتهيئة الاجواء التنافسية لهم.

وستستضيف قطر الدورة بعد نقلها من مدينة سان دييغو الاميركية لتعذر تقديم الاخيرة الضمانات المالية المطلوبة للاستضافة. وقدمت قطر في المقابل لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية الضمانات المالية لاستضافة الدورة.

وتتمع دولة قطر بسجل حافل بالنجاح في تنظيم البطولات والاحداث الدولية منها دورة الألعاب الآسيوية 2006، وبطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2010، وبطولة العالم لكرة اليد 2015، وبطولة العالم للدراجات 2016، وبطولة العالم للجمباز 2018، كما ان دولة قطر مقبلة على تنظيم العديد من البطولات الكبرى من ضمنها بطولة العالم لألعاب القوى 2019 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة العالم للألعاب المائية 2023 وغيرها من البطولات الكبرى المدرجة على رزنامتها الرياضية.وبحسب بيان «أنوك»، فانه حرصا على التزامات اللجان الاولمبية الوطنية ورياضييها، سيظل البرنامج الرياضي دون اي تغيير وسيجرى تغيير طفيف في ايام الجدول الزمني للدورة التي ستقام بين 12و16 اكتوبر المقبل، كما لن يكون هناك اي تأثير في المنافسات التأهيلية الجارية التي شهدت تأهل اكثر من 70 لجنة اولمبية وطنية من خلال 14 فعالية رياضية. ويتوقع ان يخوض غمار المنافسات النهائية رياضيون من 90 دولة.

وفي ختام دورة «أنوك» للألعاب الشاطئية، تستضيف قطر اجتماعات الجمعية العمومية لـ«أنوك» وحفل توزيع جوائز الأنوك في 17 و18 اكتوبر. وقد سبق لقطر استضافة اجتماعات اللجان الأولمبية الوطنية في عام 2016.وقالت غونيلا ليندبرغ امين عام «أنوك»: استمر العمل لضمان ان تكون دورة انوك الشاطئية عالمية وحدث لرياضيي النخبة، مع تأهل المزيد من الرياضيين العالميين من جميع انحاء العالم كل اسبوع». وتابعت: «تم تصميم الالعاب مع مراعاة احتياجات اللجان الاولمبية الوطنية والرياضيين. نحن سعداء بهذه الشراكة مع فريق بخبرات عالية في اللجنة الاولمبية القطرية، التي تحظى بدعم كبير من الحكومة القطرية». وأعرب جاسم البوعينين امين عام اللجنة الأولمبية القطرية عن سعادته بمنح اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية لدولة قطر شرف تنظيم دورة انوك العالمية للألعاب الشاطئية 2019، وقال: «فخورون بهذه الثقة والتي تؤكد المكانة الرائدة لقطر على الصعيد الرياضي العالمي، ونؤكد في الوقت نفسه التزامنا الكامل بأن نكون على مستوى التحدي من خلال استضافة دورة انوك العالمية للألعاب الشاطئية 2019 بأفضل صورة ممكنة كما اعتادت عليه قطر دائما، رغم الفترة الوجيزة المتاحة للاعداد والتجهيز للدورة».وعبر عن ثقته في ظهور دورة «أنوك» العالمية للألعاب الشاطئية 2019 بالصورة التي تبقيها في ذاكرة الجميع وذلك في ظل الخبرات التي تتمتع بها الكفاءات والكوادر القطرية والمكتسبة من تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية في مختلف الألعاب».

