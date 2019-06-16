دوليه

تخلى اسطورة كرة القدم الارجنتيني دييغو ارماندو مارادونا عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك لظروف صحية ستضطره للخضوع لعمليتين، بحسب ما اعلن محاميه.وكتب المحامي ماتياس مورلا على «تويتر»: «قرر دييغو مارادونا عدم متابعة مهامه كمدرب لفريق دورادوس. بناء لنصيحة الأطباء سيكرس وقته للاهتمام بصحته وسيخضع لعمليتين جراحيتين: في الكتف والركبة. شكرا لكل عائلة دورادوس».

ورد الفريق المكسيكي التحية الى مدربه بعد اعلان رحيله فكتب عبر حسابه على «تويتر»: «دورادو الى الأبد. شكرا على كل شيء، دييغو!».وكان مارادونا (58 عاما) تسلم تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في سبتمبر الماضي خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب. وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه الى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين امام فريق اتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به الى الدرجة الأولى.وعانى النجم الذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم (المكسيك 1986)، من مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، ابرزها تعاطي الكوكايين والادمان، لاسيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.

وفي يناير، كشفت تقارير صحافية ارجنتينية ان مارادونا ادخل المستشفى وخضع لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي.وخلال حضوره في المدرجات مباراة منتخب بلاده ضد نيجيريا (2-1) في الجولة الثالثة الأخيرة من نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف الماضي، اصيب بحالة من الاعياء، اشارت التقارير الصحافية حينها الى انها نتجت عن انخفاض في ضغط الدم تسبب له بآلام في العنق.

وفي المكسيك، لم يتخل النجم الأسطوري عن عادته المثيرة للجدل، لاسيما طباعه الحادة. فهو اعلن مطلع ابريل عزمه على مغادرة النادي لاعتباره ان مجرد حضوره يؤدي الى قرارات تحكيمية مجحفة بحق فريقه.وفي ديسمبر الماضي مُنع من حضور مباريات فريقه من قبل اللجنة التأديبية للدوري المكسيكي بعدما اقدم على توجيه اهانات للاعبين وأعضاء احد الاندية المنافسة.وبعد خسارته للنهائي، قام باهانة جماهير الفريق المنافس وحاول الاشتباك معهم. ومؤخرا، فرضت عليه اللجنة التأديبية غرامة مالية بعدما اهدى فوز فريقه في احدى المباريات، الى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في خضم الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها بلاد الأخير.

