محلية

حافظ الأزرق على مركزه في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم في نسخته الصادرة اول من امس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). وظل الأزرق في المركز 156 عالمياً والمركز 31 على القارة الآسيوية التي يتصدرها المنتخب الايراني صاحب المركز العشرين في التصيف العالمي.

عالمياً، عزز المنتخب البلجيكي موقعه في صدارة التصنيف الذي شهد صعود المنتخب البرتغالي الى المركز الخامس عقب تتويجه بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري امم اوروبا.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده في صدارة التصنيف الى 1746 نقطة، بعد البداية القوية التي قدمها في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وبقي المنتخب الفرنسي بطل العالم في المركز الثاني لكنه بات متأخرا بفارق 38 نقطة خلف بلجيكا.

وظل المنتخب البرازيلي في المركز الثالث، بينما قفز المنتخب البرتغالي المتوج مطلع هذا الاسبوع بلقب دوري امم اوروبا، مركزين، ليحتل المركز الخامس. اما المركز الرابع، فقد احتفظ به المنتخب الانكليزي، وتراجع المنتخب الكرواتي الى المركز السادس. وصعد المنتخب الاسباني مركزين ليحتل المركز السابع بينما تراجع منتخب اوروغواي مركزين ليحتل المركز الثامن وتراجعت سويسرا من المركز الثامن الى التاسع، بينما بقي المنتخب الدنماركي في المركز العاشر. وظل المنتخب المكسيكي صاحب اعلى تصنيف بين منتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) حيث احتل المركز الثامن عشر بالتصنيف، وذلك قبيل انطلاق منافسات الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف.

كذلك يحمل المنتخب السنغالي افضل تصنيف بين منتخبات القارة الأفريقية حيث يحتل المركز الثاني والعشرين، وتحتل نيوزلندا المركز 119 متوفقة على دول اتحاد اوقيانوسيا.

