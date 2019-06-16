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يواصل ازرق الناشئين (تحت 15 عاماً) تدريباته ضمن معسكره التدريبي استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 1 الى 12 يوليو المقبل. ويخوض المنتخب غداً مباراته الودية الثانية امام فريق كورفيز جينكليربيلسي بعد فوزه في المباراة الودية الأولى على نادي اتش دي سبور التركي بنتيجة 4-2 الأربعاء الماضي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ابراهيم عبيد الى الوصول للتشكيلة المثالية قبل مواجهتي عمان يومي 21 و25 يونيو الحالي خصوصاً ان الفريق وقع في مجموعة صعبة الى جانب المنتخبين السعودي والعراقي.

ويغيب المنتخب عن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة يوم الأول من يوليو والتي تشهد لقاء المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، على ان يبدأ الأزرق اولى مبارياته يوم 3 من الشهر ذاته بمواجهة العراق في الجولة الثانية، ثم يختتم مبارياته بلقاء السعودية في الجولة الثالثة يوم 5 يوليو.

وتضم المجموعة الأولى المنتخب الأردني المضيف الى جانب عمان ولبنان، وفي المجموعة الثانية حلت منتخبات البحرين وفلسطين وسورية.

وينص نظام البطولة على ان يلعب اصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة دورياً بينهم لتحديد المراكز من الأولى الى الثالث، بينما يلعب اصحاب المركز الثاني لتحديد المراكز من الرابع الى السادس، وبالمثل يلعب اصحاب المركز الثالث في كل مجموعة لتحديد المراكز من السابع الى التاسع.

