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أشهرت الهيئة العامة للرياضة النظام الاساس للجنة الاولمبية في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وبذلك ستجري انتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد للجنة الاولمبية وفقا للنظام الاساس.

ويأتي اشهار النظام الاساس بعد اعتماده خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت الاربعاء الماضي وتعتبر انتخابات اللجنة الاولمبية الخطوة الاخيرة في اتفاق اللجنة السداسية التي تضم الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الدولية حيث عملت على وضع خارطة طريق تسهم في رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.

وكانت اولى بنود الاتفاق اجراء انتخابات الاندية الرياضية وعقبها انتخابات الاتحادات التي كان آخرها اتحاد كرة الطائرة ومن ثم ستكون انتخابات اللجنة الاولمبية (التي حدد يوم 30 يونيو الحالي موعدا لاجرائها) البند الاخير في الاتفاقية.

ومن ابرز مواد النظام الاساس ان الجمعية العمومية تتكون من الهيئات الرياضية التي تشرف على الالعاب المدرجة وغير المدرجة في البرنامج الاولمبي والمعترف بها من الاتحادات الدولية المختصة واللجنة الاولمبية الدولية وعضو يمثل لجنة المرأة وله حق التصويت وممثلان من لجنة الرياضيين (رجل وامرأة) ممن شاركوا في اي دورة اولمبية او العاب اسيوية يتم انتخابهما من لجنة الرياضيين باللجنة الاولمبية ويكون لهما حق التصويت واعضاء مجلس الادارة ولايحق لهم التصويت وان تتكون اغلبية الاصوات في الجمعية العمومية من الاصوات التي تدلي بها الاتحادات المحلية الاعضاء في الاتحادات الدولية التي تشرف على الالعاب المدرجة في البرنامج الاولمبي او من يمثلها وبالنسبة للتعامل مع المسائل المتعلقة في الدورات الاولمبية فيعتد بالاصوات الاتحادات المحلية في الاتحادات الدولية والتي تشرف على الالعاب المدرجة في البرنامج الاولمبي.

ويتكون مجلس الادارة من 9 أعضاء (الرئيس - نائب الرئيس - امين السر - 6 أعضاء) بالاضافة الى عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيسة لجنة المرأة ورئيس لجنة الرياضيين يحق لهم التصويت وما لا يزيد عن 4 اعضاء اضافيين لايحق لهم التصويت يتم اقتراح اسمائهم من قبل الرئيس ومجلس الادارة وان تنطبق عليهم احد المؤهلات الحصول على شهادة جامعية او ما يعادلها في التربية البدنية او ماجستير او مايعادلها والتمتع بالخبرة في المجال الرياضي لمدة 12 عاما على الاقل وان يجيد اللغة الانكليزية او الفرنسية وكما يجب ان تشكل اغلبية الاصوات في المجلس من ممثلي الاتحادات المدرجة في البرنامج الاولمبي وفقا للميثاق الاولمبي.

وتم تحديد سن المرشح الا يقل عن 25 عاما والا يقل مؤهله عن الثانوية العامة وليس عليه عقوبات من اي هيئة رياضية بسبب سوء سلوك، او يكون قد مضى على العقوبة 10 سنوات او رد اعتباره وبالاضافة ان يكون حسن السيرة والسلوك فيما يتعلق في الصحيفة الجنائية.

ويجتمع مجلس الادارة كل ثلاثة شهور على الاقل ما لم يقر مجلس الادارة غبر ذلك ويضم المكتب التنفيذي الرئيس ونائبه وامين السر وعضو اللجنة الاولمبية الدولية وعضو من مجلس الادارة.

وفيما يتعلق في لجنة المرأة تتكون من 3 اعضاء رياضيات ويقترح الرئيس الاسماء وتصادق عليهم الجمعية العمومية وتكون الرئيسة عضوا في مجلس الادارة والحمعية العمومية ولها الحق التصويت ولجنة الرياضيين تتكون من 3 اعضاء رئيس وعضوين ويجب ان تكون مزيجاً من الجنسين ويشترط ان يكونوا قد شاركوا في الدورة الاولمبية او الالعاب الاسيوية ولم يصدر بحقهم عقوبات تعاطي المنشطات ويحق للرئيس التصويت فيما العضوان الاخران يكونان اعضاء في الجمعية العمومية ويحق لهما التصويت.

واما لجنة الشباب تتكون من 3 اعضاء رياضيين دون 18 عاما ويعين المجلس اعضاء اللجنة وتقدم اللجنة فقط المشورة للجنة الاولمبية وفيما يتعلق في المنازعات الرياضية عن طريق الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ويجوز استئناف قرارات محكمة التحكيم المشار اليها في محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» خلال 21 يوما من تاريخ صدورها وتختار الجمعية العمومية 3 اعضاء لعضوية الهيئة الوطنية من ذوي الخبرة ولايقل عمره عن 30 عاما وان يكون ممارسا لفترة لاتقل عن 10 سنوات باي مجال بالقانون ويجيد اللغة الانكليزية او الفرنسية محادثة وقراءة وكتابة.

