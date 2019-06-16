دوليه

توصل نادي ريال بيتيس الإسباني اول من امس لاتفاق رسمي مع ريال سوسيداد لضم خوانمي خيمينيز حتى 2024. ويعد خوانمي أول صفقة يبرمها بيتيس استعدادا للموسم الجديد. وبدأ خوانمي مسيرته مع ملقة، حيث شارك مع الفريق الأول في الدوري الإسباني الممتاز في موسم 2009 - 2010، وفي يناير2013 انتقل خوانمي إلى فريق راسينغ سانتاندير، لنهاية الموسم. وفي العام التالي عاد إلى ملقة ليقضي الموسمين التاليين في الفريق الأول، وبسبب أدائه الجيد في هذه الفترة جذب أنظار ساوث هامبتون الانكليزي الذي تعاقد معه لمدة موسم قبل أن ينتقل إلى ريال سوسيداد، الذي قضى معه آخر ثلاثة مواسم.

