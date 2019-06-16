دوليه

يختتم المنتخب المصري مبارياته الودية اليوم عندما يواجه ضيفه الغيني استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي تنظمها مصر بداية من يوم الجمعة المقبل.

وخاص منتخب الفراعنة مباراة ودية وحيدة حتى الآن في معسكره الحالي ببرج العرب أمام تنزانيا الخميس الماضي وانتهت بفوز مصر بهدف نظيف.

وشهدت تلك الودية مشاركة عدد كبير من اللاعبين لكن في مباراة اليوم سيدفع خلالها المدرب المكسيكي خافيير أغيري بتشكيلة أقرب إلى الأساسية.

وسيظهر محمد صلاح نجم ليفربول الانكليزي ومحمد النني لاعب آرسنال الانكليزي في مباراة اليوم بعد غيابهما عن الودية السابقة للفراعنة.

وتضم قائمة مصر لكأس لأمم 23 لاعبا هم: حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم «جنش» (الزمالك)، محمد الشناوي (الأهلي).

للدفاع: أحمد حجازي (وست بروميتش الانكليزي)، محمود علاء (الزمالك)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، محمود حمدي «الونش» (الزمالك) أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد المحمدي (أستون فيلا الانكليزي)، أيمن أشرف (الأهلي).

للوسط: محمد النني (ارسنال الانكليزي)، طارق حامد (الزمالك)، علي غزال (فيرنس البرتغالي)، نبيل عماد «دونغا» (بيراميدز)، وليد سليمان (الأهلي)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، محمد صلاح (ليفربول)، محمود حسن «تريزيغيه» (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

للهجوم: أحمد علي كامل (المقاولون العرب)، مروان محسن (الأهلي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني).

من جانب آخر، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح أمس السبت المنتخب الأول خلال تدريباته بستاد الدفاع الجوي. أوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية وأعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للفريق. وأكد ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مطالبا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير. وشدد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا. وتوجه اللاعبون بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية معاهدين إياه على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين. وعقب اللقاء قام السيسي بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات بستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها به لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم. وأعرب عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل وكرة القدم بشكل خاص بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.

