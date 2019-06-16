دوليه

رفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الإيقاف عن الحكم المصري جهاد جريشة ومنحه فرصة المشاركة في إدارة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وكان «كاف» أوقف جريشة 6 أشهر وحرمه من المشاركة في مونديال الشباب واستبعده من أمم أفريقيا بعد أحداث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي قبل أن يلغي القرار. وقال جريشة إن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري كان له دور رئيسي في رفع الإيقاف عنه. وأضاف: «شعرت بالفخر بعد أن استعدت كرامتي ولوجود اتحاد كرة قوي يديره هاني أبو ريدة الرجل الذي كان حريصا على طمأنتي منذ اللحظة الأولى». وتابع: «رد فعل باقي الحكام الأفارقة بعد سماع القرار شيء أسعدني وأعد الجميع بأن أقدم أداء قويا وإظهار التحكيم المصري بشكل مميز في كأس الأمم». وأفاد:» لم أتوقف عن المران بعد قرار إيقافي وكان لدى أمل في أنني سأصل للبطولة وأتمنى أن تمر بشكل جيد على التحكيم لان الجميع سيكون تركيزه الأكبر على التحكيم».

