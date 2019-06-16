دوليه

عين نادي جنوى الإيطالي، اول من امس، أوريلو أندريازولي، مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لتشيزاري برانديلي. ووقع أندريازولي (65 عاما) على عقود تدريب جنوى، الذي تم عرضه للبيع الشهر الماضي من قبل رئيسه إنريكو بريزيوسي، لمدة عامين.

وبدأ جنوى، أقدم نادي كرة قدم في إيطاليا، موسم 2018 - 2019 تحت قيادة ديفيد بالارديني، وتم استبداله بالمدرب إيفان يوريتش بعد ثماني مباريات، والذي سلم المهمة لبرانديلي بعد ست مباريات. وفشل أندريازولي في مايو الماضي في تفادي الهبوط مع فريق إمبولي.

الذي أنهى الموسم متساويا في عدد النقاط مع جنوى، الذي ضمن البقاء بفارق المواجهات المباشرة. وبدأ أندريازولي مسيرته التدريبية في 1985، وقضى أغلب مسيرته التدريبية مع أندية الدرجات الأدنى. وانضم للجهاز الفني لروما خلال الفترة من 2005 إلى 2017، تولى تدريب روما في 15 مباراة في موسم 2012 -2013.

وتولى أندريازولي تدريب إمبولي في منتصف موسم 2017 - 2018 وقادهم للصعود للدرجة الأولى. وأقال إمبولي أندريازولي، ليعين جيوتسيبي ياشيني بعد مرور 11 مباراة من الموسم المنقضي، ولكنه أعاد تعيينه في آخر 11 مباراة.

