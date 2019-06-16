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تغلب منتخب اليابان على نظيره الاسكتلندي 2-1 اول من امس في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس العالم في كرة القدم للسيدات المقامة في فرنسا.

وسجلت مانا إيوابوتشي (23) ويويكا سوغاساوا (37 من ركلة جزاء) هدفي اليابان، ولانا كليلاند (88) هدف اسكتلندا. وتصدرت اليابان المجموعة موقتا برصيد أربع نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة على إنكلترا. وضغط المنتخب الياباني، وصيف بطل النسخة السابقة عام 2015 في كندا (خسر أمام الولايات المتحدة 2-5)، منذ البداية، وسنحت له فرصة وحيدة في الدقيقة السابعة عبر إيمي ناكاجيما قبل أن تفتتح إيوابوتشي التسجيل بتمريرة من جون إيندو (23). واسفر الضغط الياباني المستمر عن ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ارتكبته راشيل كورسي ضد سوغاساوا التي نجحت في إضافة الهدف الثاني. وكادت إيرين كوثبرت تقلص الفارق من الفرصة الوحيدة لاسكتلندا في هذا الشوط بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتفعت قليلا عن المرمى (42)، قبل أن ترد ريسا شيميزو بفرصة رابعة لليابان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وفي الشوط الثاني، تحسن إداء الاسكتلنديات اللواتي سنحت لهن ثلاث فرص عبر ليزا إيفانز (66) وجنيفر بيتي (76) وكوثبرت التي أصابت القائم الأيمن (78) قبل أن تتمكن لانا كليلاند من تسجيل هدف تقليص الفارق بتسديدة يسارية من خارج المنطقة (88).

في المقابل، سنح لليابانيات عدد مماثل من الفرص لم تستغل بالشكل الأمثل فبقيت غلتهم دون زيادة. من جانب آخر، أكدت أساكو تاكاهورا مدربة منتخب اليابان، ان الفريق لازال بإمكانه التحسن فيما تبقى من منافسات في البطولة. وقالت تاكاهورا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا»: «كان لابد لنا من الفوز في تلك المباراة، على الرغم من مرورنا ببعض اللحظات الصعبة خلالها، إلا أننا سعداء للغاية بالفوز الذي تحقق». وأضافت: «كان علينا أن نلعب بقوة وأن نسجل أهدافًا، وهذا ما فعلناه، لم نظهر بشكلنا الحقيقي في المباراة الأولى أمام الأرجنتين، لكننا أثبتنا امام اسكتلندا قيمتنا إلى حد كبير». واختتمت تاكاهورا: «فزنا على منتخب أسكتلندي رائع، وأتوقع المزيد من لاعبات فريقي في المباراة المقبلة».

