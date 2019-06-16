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دوليه

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العراقي رشيد في طريقه إلى بنفيكا


يسعى نادي بنفيكا البرتغالي الى التعاقد مع لاعب الوسط العراقي أسامة رشيد مقابل مليوني يورو، بحسب ما ذكرت الصحف البرتغالية اول من امس.ونشرت صحيفة «ريكورد» صورة للاعب البالغ 27 عاما على غلافها علقت عليها «رشيد على رادار بنفيكا بقيمة مليوني يورو».
وحمل رشيد الوان سانتا كلارا البرتغالي في الموسمين الماضيين سجل فيهما 20 هدفا في 75 مباراة بعد انضمامه من لوكومتيف بلوفديف البلغاري، علما انه دافع عن الوان منتخبات الفئات العمرية لهولندا بين 2007 و2010. وأشارت «آ بولا» ان تفاصيل التعاقد بين الطرفين تم الاتفاق عليها وقد يوقع اللاعب الذي تبلغ قيمة فسخ عقده 1.2 مليون يورو في الساعات المقبلة. وكان رشيد ضمن تشكيلة «اسود الرافدين» التي بلغت ثمن نهائي كأس آسيا 2019 الاخيرة في الامارات، لكنه بقي لاعبا بديلا في معظم مباريات بلاده.


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