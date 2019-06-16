دفتر أحوال

تمكن رجال أمن مخفر النعيم مساء أول أمس من ضبط وافد آسيوي الجنسية يروج الخمور المحلية والمستوردة لحساب تاجر خمور وبحوزته ما يقارب من 1070 بطل خمر محلي ومستورد في منطقة القصر.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «النهار» بأنه خلال تجول إحدى دوريات أمن مخفر النعيم مساء أول أمس في منطقة القصر ضمن الخطة الأمنية للانتشار الأمني خلال فصل الصيف، تم رصد سيارة حاول قائدها الهرب فور مشاهدته لدورية الشرطة، وبعد اللحاق بها وإجبار قائدها على التوقف تبين بأنه وافد آسيوي وقد ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك وبتفتيش سيارته عثر على خمور محلية ومستوردة، وبعد إحالته والمضبوطات إلى المخفر وحصر كمية الخمور التي بلغت 1070 «بطل».

وخلال التحقيق مع الوافد الآسيوي اعترف بأنه يروج الخمور لحساب تاجر خمور مقابل مبلغ مادي، وعليه تمت إحالته وكمية الخمور المحلية إلى الإدارة العامة لمكافحة الخمور.

