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«الاستئناف» ألغت حبس مواطن في قضية هتك عرض


الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامه بهتك عرض « فاشينستا» لم تتم الحادية والعشرين من عمرها والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه على ان يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها مئة دينار يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة .
وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم انه هتك عرض المجني عليها التي لم تتم الحادية والعشرين من عمرها بغير اكراه او تهديد او حيلة، الا ان المتهم انكر الاتهام المسند اليه جملة وتفصيلا .
وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهد به والد المجني عليها من ان المتهم قام عدة مرات باصطحاب ابنته و التي يقل سنها عن الثامنة عشرة وذلك بحملها على الانتقال بها الى الشاليه و انه علم بهتك عرض ابنته عن طريق مقاطع الفيديو الموجودة بهاتفها.
وحضرت المحامية فاطمة الشطي عن المتهم امام محكمة الاستئناف وطالبت بإلغاء الحكم الصادر ضد موكلها والقضاء مجددا بالبراءة، مؤكدة ان الاتهام المسند له من قبل المجني عليها بغرض الحصول على المال .


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