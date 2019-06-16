دفتر أحوال

بسبب كرة ماء لقي شاب عربي الجنسية مصرعه غرقاً خلال دخوله البحر لإخراج الكرة من البحر فجرفته الأمواج إلى الداخل، ولم يخرج إلا جثة هامدة.

ووفق مصدر بأن فور ورود بلاغ مساء أول أمس يفيد بوقوع حادثة غرق في البحر لمنطقة الشعب البحري، توجه رجال الإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة للإطفاء إلى موقع البلاغ حيث تبين بأن شاباً من جنسية عربية وخلال وجوده مع أفراد عائلته على شاطئ البحر دخل البحر لإخراج كرة ماء فجرفته الأمواج إلى الداخل ولم يخرج، وبعد ساعة من البحث من قبل الغواصين تم العثور على جثة الشاب وإخراجها وتسليمها إلى رجال الأدلة الجنائية.