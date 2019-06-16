دفتر أحوال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لمركبة تغلق مواقف للمعاقين.

إذ تؤكد الإدارة أنه فور ورود البلاغ قامت دوريات قطاع المرور بضبط المخالف وتم تسجيل مخالفة بحقه، وحجز المركبة في كراج حجز المرور.

وتهيب الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين والتعاون مع رجال المرور من أجل سلامة الجميع، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى ومقترحات وملاحظات خاصة بالشوارع والطرق الرئيسة على الواتساب 99324092 والتعامل معها وفق القانون.

