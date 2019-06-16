loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الداخلية حجزت سيارة مخالفة أغلقت مواقف للمعاقين


ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لمركبة تغلق مواقف للمعاقين.
إذ تؤكد الإدارة أنه فور ورود البلاغ قامت دوريات قطاع المرور بضبط المخالف وتم تسجيل مخالفة بحقه، وحجز المركبة في كراج حجز المرور.
وتهيب الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين والتعاون مع رجال المرور من أجل سلامة الجميع، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى ومقترحات وملاحظات خاصة بالشوارع والطرق الرئيسة على الواتساب 99324092 والتعامل معها وفق القانون.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة