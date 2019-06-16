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أنصفت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الشاعر الكويتي القدير سعود الفهد وأعادت له حقه الأدبي والإعلامي في قصيدته الشهيرة والتى من بين أبياتها «حرب البعيد يوحد الصف يا حمود.. بس البلا يا حمود حرب القرابة»، بعد تعرضه للإساءة والتشهير والضرر في مواقع التواصل الاجتماعي وسلب حقه الشعري، من قبل مواطنين سعوديين حاولا السطو على قصيدته والتشهير به إعلاميا في أكثر من وسيلة إعلامية من أجل تشويه اسمه وتاريخه الشعري والأدبي والاعلامي في منطقة الخليج.

وقضت المحكمة بإدانة المدعى عليهما واساءتهما للمدعي بالحق الخاص لقصيدة الشاعر الفهد، وحكمت بحبسهما وتغريمهما مع الزامهما بكتابة اعتذار في حساب كل منهما بموقع التواصل «تويتر» مع تثبيته لمدة سبعة أيام ويكون الاعتذار كما يلي: «بموجب الحكم الصادر من المحكمة الجزائية أعتذر لسعود بن فهد المطيري، عما بدر مني من إساءة له واتهامه بسرقة قصيدة شعرية».

وقد ترافع عن قضية الشاعر سعود الفهد المحامي الدكتور فالح بن راشد الحثلان السبيعي.

