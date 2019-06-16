وضحه مناور دحام سالم الجنفاوي، أرملة سالم مطر الجنفاوي، (67 عاماً)، شيعت، الجهراء، القصر، ق1، ش2، م324 (أزرق 35)، ت: 66060059 - 50111091

ناصر عايض مطلق العازمي، (22 عاماً)، شيع، الظهر، ق2، ش1، م1، ت: 55543777 - 99772365

جابر حمد جابر ناصر العجمي، (74 عاماً)، شيع، الرجال: القرين، شارع الغوص، ق1، ش26، م9، ت: 99888958، النساء: الظهر، ق2، ش4، م64

عبدالعزيز عبدالله شامي القاسم، (65 عاماً)، شيع، الرجال: القصور، ق5، ش7، م17، ت: 55177668، النساء: القصور، ق3، ش4، م68

حسن صالح حسن إبراهيم، (71 عاماً)، شيع، الرجال: الزهراء، ديوان الأنصاري، ق2، ش230، م24، ت: 99552227 - 99980905، النساء: شرق الأحمدي، ق3، ش5، م64، ت: 99935444

أحمد موسى علي الخرس، (47 عاماً)، شيع، الدعية، حسينية بوحمد، ت: 97773349 - 98777894

إنا لله وإنا إليه راجعون