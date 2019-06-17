الناس

أعلن فندق سفير الفنطاس الكويت عن أسماء الرابحين في سحوبات شهر رمضان وعيد الفطر 2019 بحضور مميز من قبل ضيوفه وعملائه الكرام من خلال السحب الذي أقيم أخيراً بتاريخ 11 يونيو 2019 بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة والشركات الراعية حيث كان السحب على سيارة إم جي موريس كراجس الفخامة البريطانية المقدمة من شركة عادل الغانم للسيارات، تذاكر طيران إلى وجهات مختلفة مقدمة من الخطوط الجوية الملكية الهولندية، بالإضافة إلى الجوائز القيمة المقدمة من مؤسسة بيضون وعيادة تايم لس الطبية لليزر. وقد أقيم السحب في الخيمة الملكية والتي شهدت إقبالاً كبيراً خلال فعاليات شهر رمضان وعيد الفطر2019.

هذا وقد انتهز مديرعام الفندق السيد سيف الدين محمد وطاقم الإدارة هذه المناسبة للترحيب بالسادة الكرام من وزارة التجارة، شركة عادل الغانم للسيارات، الخطوط الجوية الملكية الهولندية، مؤسسة بيضون وعيادة تايم لس الطبية لليزر حيث قدم جزيل الشكر والامتنان لجهود وزارة التجارة البناءة وللراعاة من شركاء العمل على الأثر الجميل الذي خلفوه وراءهم خلال سحوبات شهر رمضان وعيد الفطر 2019 في فندق سفير الفنطاس الكويت مهنئين بالتالي الرابحين في هذا السحب الكبير والمميز.

