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صرح المدير العام وعضو مجلس الادارة محمد عبدالرضا خورشيد انطلاق اليوم النسائي لمدينة الالعاب المائية «أكوابارك» كل ثلاثاء بحلته الجديدة وذلك بقيادة الإدارة النسائية التي تتكون من طاقم متخصص بالإنقاذ والتشغيل حيث تم تدريب جميع المنقذات على الإسعافات الأولية فالسلامة من أولوياتنا والدرجة الاولى سلامة المياه وذلك عن طريق طاقم متخصص بتركيب المعادلات الكيميائية لسلامة الرواد، شاكرين وزارة الصحة للقيام بدورهم في فحص المياه دوريا . يبدأ اليوم النسائي من الساعة 2,30 حتى الساعة 10 مساء وهناك العديد من البرامج والمسابقات الشيقة والدي جي .

