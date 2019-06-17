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توفي المخرج الإيطالي المشهور ومنتج الأوبرا، فرانكو زيفيريلي، عن عمر ناهز 96 عاما، طبقا لما ذكرته مؤسسته السبت.

وقالت المؤسسة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن زيفيريلي توفي في منزله في روما بعد مرض استمر فترة طويلة. وكان زيفيريلي، الذي ولد في مدينة فلورنسا، قد اكتسب شهرة من خلال إنتاجه للاوبرا واقتباسات سينمائية من بينها «روميو وجوليت» و«ترويض النمرة» بطولة اليزابيث تايلور وريتشارد بورتون. وواصل زيفيرلي نشاطه حتى سن الشيخوخة، على الرغم من أنه أصبح ضعيفا بشكل كبير وكان يقضي سنواته الأخيرة على كرسي متحرك، وكان يعيش محاطا بالكلاب في فيلته الكبيرة في ضواحي روما. وفي إعلان الوفاة اليوم السبت، وضع الموقع الالكتروني لمؤسسته صورة لزيفيريلي وعبارة «وداعا مايسترو».

