آخر النهار

شدد الامين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الانصاري على أهمية مشاركة الكويت في فعاليات المهرجان الدولى للفيلم العربي بمكناس ووصفها بأنها مشاركة متميزة تفتح الباب على مصراعيه للتواصل مع جديد السينما الكويتية والتعرف على أحدث نتاجاتها وايضا تحقيق مجموعة من الاتفاقيات لتطوير التعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متمثلاً بقطاع الثقافة ومراقبة السينما بالمجلس. هذا ويتواصل المهرجان في الفترة من 14 21 يونيو الحالي.

وقال د. عيسى الأنصاري ان اللجنة المنظمة للمهرجان اختارت الفيلم الكويتي «سرب الحمام» للمخرج رمضان خسروه وبطولة عدد متميز من نجوم الفن الكويتي ومنهم داود حسين وجمال الردهان وكم آخر من النجوم، للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من بين مجموعة الاعمال التي رشحها المجلس للمهرجان . وأشار الامين العام المساعد لقطاع الثقافة الى ان الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان هي: «سرب الحمام» لرمضان خسروه «نذيرة» من إخراج كمال كمال، «طفح الكيل» لمحسن البصري (المغرب)، «ولادة» لعبدالله حسن أحمد (الإمارات العربية المتحدة)، «ليل خارجي» لأحمد عبدالله (مصر)، «تورن» لنوازد شيخاني (ألمانيا- العراق)، «شيطان القايلة» لأحمد فوزي صالح (تونس)، «أمينة» لأيمن زيدان (سورية)، «يوم ببيروت» لنديم ثابت (لبنان)، «دم الذئاب» لعمار سي فضيل (الجزائر). من جانبها، صرحت عضوة الوفد المشارك مراقبة السينما بالمجلس ومديرة مهرجان الكويت السينمائي فاطمة الحسينان ان المهرجان سيكرم أيضا ضمن فعالياته عدداً بارزاً من نجوم السينما العربية وصناعها ومنهم نبيلة عبيد ومحمود قابيل وعمرو سعد من جمهورية مصر ومن المغرب الفنان محمد مفتاح ومن الجزائر سيد أحمد اكومي .

وقالت الحسينان بان الوفد الكويتي برئاسة الامين العام المساعد لقطاع الثقافة عقد خلال اليومين الماضيين مجموعة من اللقاءات مع قيادات المهرجان وأيضا العديد من مديري المهرجانات وصناع السينما في العالم العربي من أجل التنسيق وطرح أفكار متجددة للتعاون الثقافي والفني المشترك .

وعلى صعيد آخر، قال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الأنصاري ان التحضيرات قد انطلقت في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من أجل إقامة الدورة الثالثة لمهرجان الكويت السينمائي في أكتوبر المقبل.

