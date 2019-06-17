آخر النهار

تستعد الاعلامية زينة الدليمي للمشاركة في عغمل سينمائي خارج العراق وسوف تتضح تفاصيل تلك المشاركة خلال الايام القادمة وايضا هناك مشروع لتقديم برنامج في مطلع شهر يوليو القادم وسيتم الاعلان خلال الوسائل الاعلامية.

يذكر ان زينة سبق ان قدمت برنامج «شارع الثقافة» على قناة العراقية، الذي سلط الضوء على الوسط والمشهد الثقافي العراقي واعمال المثقفين، اما في شهر رمضان الفائت فقد قدمت برنامج «الدنيا بخير» الذي كان عبارة عن زيارة للناس في الأماكن العشوائية وتسليط الضوء على تلك الحالات الانسانية ودعوتهم الى الافطار ومشاركتهم الشهر الفضيل.

