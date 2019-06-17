آخر النهار

أغنية منفردة جديدة أطلقتها الفنانة حصه الإماراتية بشكل «دويتو» حملت عنوان «جيتهم بالحب» شاركها بها الغناء الفنان سعود مجيدي، الذي قام بعملية التوزيع أيضاً مع المايسترو بدر حديد، بعد أن لحنها الملحن بسام يوسف، من كلمات الشاعر العماني يعرب عبدالحميد، وتحت إشراف الملحن «خطاف».

وحملت الأغنية «الدويتو» اللون الغنائي الكلاسيكي، وقدمت حصه بها إحساساً جميلاً مع كلمات الأغنية باللغة العربية، بينما أجاد سعود مجيدي أداء الكلمات التركية التي قام بوضعها عليها الى جانب المكس والماستر الذي قام بتنفيذه أيضاً، لتؤكد «حصه» أنها إختارت أن تقدم هذا العمل لتظهر جوانب أخرى بصوتها لم تقدمها في الأغنيات المنفردة السابقة، موضحة أنها مستمرة في تقديم ألواناً موسيقية أخرى الى جانب الغناء الإماراتي الشعبي والخليجي.

