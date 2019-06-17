آخر النهار

كرم أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، النجم الكبير يوسف شعبان، في نادي نقابة المهن التمثيلية، وحضر نيابة عن الرئيس الفلسطيني أبو مازن مدير المراسم، والسفير الفلسطيني بالقاهرة، ود. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وطرحت الإعلامية بوسي شلبي صور تكريم الفنان يوسف شعبان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام».

يذكر أن الفنان يوسف شعبان شارك سابقاً في مسلسل «قضية معالي الوزيرة» وهو بطولة كل من إلهام شاهين، مصطفى فهمي، تامر هجرس، ندى بسيوني، محمد كامل، هبة مجدي، أمير شاهين، مي نور الشريف، إسلام القاضي، زيزي البدراوي، خليل مرسي، وليد فواز، نرمين زعزع، مفيد عاشور، عثمان محمد علي، ناجح نعيم، ريم صابوني، نور الكاديكي، ومن تأليف محسن الجلاد، وإخراج رباب حسين.