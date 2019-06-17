آخر النهار

تقديرا لعطاء الملحن القدير انور عبدالله الذي سيتم تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الدولي بدورته 22 الذي سيقام الاحد المقبل على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصرالجبري، انضم المطرب القدير محمد البلوشي الى المطربين المشاركين في الليلة الغنائية التي ستقام في حفل الإفتتاح بقيادة المايسترو احمد حمدان، حيث سيتغنى البلوشي بعدد من الأغاني التي غناها من ألحان القدير انور عبدالله الشخصية المكرمة في هذا المهرجان سواء كانت اغاني عاطفية أو وطنية او مقدمات غنائية لمسلسلات تلفزيونية.

ويتضمن حفل الافتتاح التي ستتصدى لتقديمه الإعلامية القديرة امل عبدالله مفاجأة لصوت نسائي واعد بالإضافة الى فيلم تسجيلي عن الملحن القدير انور عبدالله وابرز محطاته الفنية في الساحة الغنائية المحلية والخليجية والعربية.

