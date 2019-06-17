مال وأعمال

أكد بنك الكويت المركزي أن تعميماته وتعليماته الرقابية العديدة الصادرة عنه إلى البنوك المحلية تأتي في إطار تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي وترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك للحد من المخاطر الائتمانية.

وعدد المركزي عدداً من تلك التعليمات منها : تعليمات الحدود القصوى للتركز الائتماني والحدود القصوى لتمويل شراء الأوراق المالية المالية وضوابط الحدود القصوى للاستثمار في محفظة الأوراق المالية والتي تهدف للحد من مخاطر السوق، بالإضافة إلى الضوابط الرقابية الموجهة للحد من المخاطر التشغيلية.

ولفت المركزي إلى أنه قام خلال عامي 2014 و2015 بتعزيز نظم الرقابة المصرفية على البنوك المحلية من خلال تطبيق المعايير المالية الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بعد الازمة المالية العالمية والمعروفة بحزمة بازل 3، حيث تم تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال في يونيو 2014 وتطبيق معيار الرفع المالي في أكتوبر 2014.

ولفت المركزي إلى أنه تم تطبيق معيار تغطية السيولة في ديسمبر 2014 والذي استهدف تعزيز قدرة البنوك على مواجهة ضغوط السيولة في المدى القصير في ضوء سيناريو اختبار الضغط لمدة 30 يوماً. وقال إنه في شهر أكتوبر 2015، تم تطبيق معيار صافي التمويل المستقر الذي استهدف تعزيز مصادر التمويل المستقرة للبنوك.

وأوضح أن الكويت كانت في طليعة الدول التي طبقت حزمة إصلاحات «بازل3». وبين المركزي أنه قام باصدار ضوابط رقابية في شهر يونيو 2013 بشأن التمويل الممنوح للعملاء الأفراد بغرض شراء أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص أو السكن النموذجي، والتي شكلت بجانب ضوابط منح القروض الاستهلاكية والإسكانية منظومة متكاملة في إطار السياسات التحوطية الكلية الموجهة للحد من المخاطر النظامية والمحافظة على الاستقرار المالي.

وفي اطار الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، قام بنك الكويت المركزي في يونيو 2012 باصدار تعليمات جديدة للبنوك بشأن قواعد ونظام الحوكمة في البنوك الكويتية والتي تبعها تحديث لسيناريوهات اختبارات الضغط المالي التي تقوم بها البنوك بناءً على التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي داخلياً، والتي تظهر قدرة عالية للبنوك الكويتية في مواجهة الصدمات الخارجية والعمل في ظروق ضاغطة. كما أصدر المركزي في ديسمبر 2016 تعليمات بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية على البنوك الكويتية الإسلامية».

ضوابط رقابية

وحول الضوابط الرقابية الأخرى الصادرة عن البنك المركزي في إطار تنظيم علاقة البنوك بعملائها والتي بدورها تشكل ضوابط رقابية بشأن الممارسة السليمة في العمل المصرفي. ولفت المركزي إلى أن علاقة البنوك بعملائها من المودعين تخضع لسياسة سعر الفائدة والمنافسة فيما بين البنوك المحلية في إطار عمل هيكل سعر الفائدة ودون تدخل من جانب بنك الكويت المركزي في قرارات البنوك بشأن تحديد هذه الأسعار والتي تعتمد على حجم الوديعة وفترة الاستحقاق وإدارة البنوك لسيولتها في ضوء أوضاع السيولة في القطاع المصرفي.

وأكد بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص على ضرورة فصل حسابات العملاء عن حسابات البنوك بما يحقق الاستقلالية في إدارة تلك الاستثمارات دون تدخل من جانب بنك الكويت المركزي في إجراءات إدارة تلك الاستثمارات والتي تخضع للاتفاقيات المبرمة بين البنوك وعملائها في هذا المجال.

وأوضح المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2018 أظهرت قوة ومتانة وسلامة الأوضاع المالية والمتمثلة في معدلات عالية من معيار كفاءة رأس المال ومعيار الرفع المالي ومعايير جودة الأصول، بالإضافة إلى تنامي معدلات الربحية والذي بدا واضحاً خلال العامين الأخيرين.

المصارف.. متانة وقوة

ودلل المركزي على حصافة وقوة القطاع المصرفي بما ورد في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عن الكويت في 2017 والصادر في يناير 2018 بشأن مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق. حيث أشار التقرير إلى بقاء القطاع المصرفي متيناً والنظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم الحصيف، لافتاً إلى أن النظان الرقابي للبنك المركزي كان سباقاً في تعزيز الاشراف والرقابة التنظيمية وأن البنوك المحلية تعمل وفقاً لضوابط «بازل 3».

دليل حماية العملاء

وفي تقرير خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2018، أشار فيه إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات قوية، حيث حققت البنوك رسملة مرتفعة بلغت 18 في المئة في ديسمبر 2018، كما تعتبر معدلات السيولة مناسبة ضمن المتطلبات التنظيمية، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي وحماية العملاء في مجال الخدمات المالية، والتي جاء إصدار دليل حماية عملاء البنوك في يوليو 2015 أكبر دليل على هذا الأمر. وكذلك تعليمات المركزي إلى البنوك المحلية بشأن الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام والعملاء المكفوفين وضعاف السمع والبصر وبما يسمح لهم بالاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية عن طريق قيام البنوك بتوفير جميع آليات العمل المصرفي التي تحقق ذلك.

