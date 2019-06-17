مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 2941 طلب إيداع وتسجيل علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر مايو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إنها أنجزت 700 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و698 معاملة نشر علامة تجارية و1543 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها.

وأضافت أنها أنجزت 212 معاملة تجديد العلامات التجارية و471 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل فضلا عن قيد ثلاثة وكلاء للعلامات التجارية.

وأشارت إلى إنجازها 471 معاملة نشر تجديد العلامات التجارية مضيفة أنها حصلت على رسوم لجميع المعاملات السابقة قدرها 513?3 ألف دينار.

