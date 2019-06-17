مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 35?6 نقطة ليبلغ مستوى 5817?4 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?61 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 123?2 مليون سهم تمت من خلال 4519 ألف صفقة نقدية بقيمة 22?12 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 29 نقطة ليصل إلى مستوى 4774?10 نقطة بنسبة 0?60 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 85?8 مليون سهم تمت عبر 2158 صفقة نقدية بقيمة 5?10 ملايين دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 39 نقطة ليصل إلى مستوى 6351?6 نقطة بنسبة انخفاض 0?61 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 37?4 مليون سهم تمت عبر 2361 صفقة بقيمة 17 مليون دينار.

وكانت شركات «المصالح ع» و«بيت الطاقة» و«منازل» و«كفيك» و«م الأعمال» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «الامتياز» و«أبيار» و«السلام» و«بيتك» و«خليج ب» الأكثر تداولا بينما كانت شركات «اكتتاب» و«مدار» و«دانة» و«المشتركة» و«رماية» الأكثر انخفاضا.

