مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار بصفتها مفوضاً عن الهيئة العامة للاستثمار بأنها ستتولى مهمة بيع مساهمة «الهيئة» في بنك الخليج المدرج ببورصة الكويت.

وقالت الشركة إنها ستقوم بطرح عدد 490.157 مليون سهم بنسبة 16.081 في المئة من أسهم بنك الخليج المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، وذلك من خلال آلية المزاد العلني.

وبينت أنه تم توقيع عقد لمشتري لسعر ابتدائي لا يقل عن 312 فلساً، موضحة أنه سيتم الإعلان عن تاريخ انعقاد المزاد العلني لاحقاً فور استكمال الإجراءات اللازمة لذلك، كما سيتم تحديد سعر افتتاح المزاد حسب قواعد بورصة الكويت وتعليمات هيئة أسواق المال.

