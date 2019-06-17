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مال وأعمال

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«أو. تي. سي»: تداول 30.7 مليون سهم قيمتها 1.8 مليون


شهدت منصة (تداولات نظام خارج المنصة) المعروف اختصارا بـ(أو. تي. سي) خلال جلسات الاسبوع المنتهي الخميس الماضي ارتفاعا في قيمة التداولات حيث تم تداول 30?7 مليون سهم بقيمة 1?8 مليون دينار تمت عبر 15 صفقة. وقالت شركة (الموازي دوت كوم) في تقرير لها أمس ان شاشة الصفقات الفورية سجلت اداء سلبيا حيث بلغ حجم التداولات 26?2 ألف سهم بقيمة 326 ألف دينار (نحو 1?1 مليون دولار) تمت عبر 4 صفقات.
واضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت اداء ايجابيا خلال الاسبوع حيث بلغت التداولات نحو 30?7 مليون سهم بقيمة نحو 1?8 دينار تمت عبر 11 صفقة.


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