مال وأعمال

اختتم وفد من دولة الكويت زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية في نيويورك، حيث ضم الوفد كلاً من شركة الخطوط الجوية الكويتية يمثلها الرئيس التنفيذي م. كامل العوضي، ووزارة الداخلية ويمثلها المدير العام للادارة العامة لامن المطار اللواء وليد الصالح، والادارة العامة للطيران المدني ويمثلها نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي م. عماد الجلوي، هذا وقد اجتمع الوفد مع إدارة أمن النقل الأميركية TSA لبحث الاجراءات الأمنية والتنسيق لتشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى نيويورك بشكل مباشر من مبنى الركاب رقم 4 في اطار جهودها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وعلى هامش الزيارة، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. كامل العوضي: «أن وفداً من الخطوط الجوية الكويتية ووزارة الداخلية والادارة العامة للطيران المدني قد اجتمع مع إدارة امن النقل الأميركية TSA في نيويورك، وذلك للنظر بشأن تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية الخاصة برحلة نيويورك بشكل مباشر من خلال مبنى الركاب رقم 4». وأضاف العوضي بأن زيارة الوفد تأتي في اطار التنسيق بين الخطوط الجوية الكويتية مع نحو تطبيق اجراءات الامن والسلامة لإدارة النقل الأميركية TSA والتي تقدرها وتحترمها الخطوط الجوية الكويتية حيث تحرص الشركة بشكل كبير على تطبيق جميع الاجراءات المطلوبة، وذلك بما عرف عن الخطوط الجوية الكويتية بالتزامها تجاه اجراءات السلامة والامن، لافتاً إلى ان «الكويتية» تسعى من خلال هذا التنسيق للاسراع في عملية تشغيل وتسيير رحلتها الى نيويورك رقم KU117 من مبنى الركاب رقم 4 في اقرب وقت ممكن ان شاء الله، وذلك بعد استكمال كل الاجراءات الامنية المتعلقة بالتشغيل بين جميع الاطراف، اضافة الى الترتبيات الامنية المطلوبة من قبل السلطات الامنية في الولايات المتحدة الأميركية ودولة الكويت.

وأشار العوضي إلى ان اطلاق رحلات نيويورك من مبنى الركاب رقم 4 سيشهد استكمال جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب رقم 4 ذهاب وعودة، مبيناً أن استكمال جميع الرحلات من مبنى الركاب رقم 4 يعد انجازاً جديداً للخطوط الجوية الكويتية يضاف إلى الانجازات التي حققتها الشركة خلال عام واحد الامر الذي يؤكد ان الخطوط الجوية الكويتية تتجه في المسار الصحيح نحو تحقيق مراكز متقدمة في قطاع الطيران التجاري.

وتابع العوضي قائلاً: «تسعى الخطوط الجوية الكويتية جاهدة لتسهيل اجراءاتها لركابها وتقديم خدمات تليق بالناقل الوطني لدولة الكويت وذلك حرصاً منها على تلبية جميع احتياجات ومتطلبات العملاء بما يضمن الراحة والرفاهية لهم سواء منذ دخلوهم إلى أرض المطار وحتى مغادرتهم سالمين إلى وجهتهم وعودتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن».

واختتم العوضي تصريحه بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان للجهود التي ابداها المسؤولون في إدارة أمن النقل الاميركية TSA والجهود أيضاً الحثيثة من قبل الادارة العامة للطيران المدني والادارة العامة لأمن المطار، داعياً المولى عز وجل التوفيق للجميع في المرحلة القادمة.

الجدير بالذكر أن مبنى الركاب رقم 4 تم تدشينه في 4 يوليو 2018 برعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد، وبدأ تشغيل أولى الرحلات التجارية في 15 أغسطس 2018.

ويقع مبنى الركاب رقم 4 على مساحة 55 ألف متر مربع تقريباً، ويحتوي المبنى على 14 بوابة للمغادرين منقسمة الى 9 بوابات للجسور و5 أرضية، ويوفر نحو 2450 موقفاً للسيارات، ويحتوي المبنى على قاعتين لركاب الدرجة الأولى ورجال الاعمال وهم «المباركية» في الدور الأرضي و«بيان» في الدول الأول، ويحتوي المبنى ايضاً على 50 كاونتر لاستقبال المسافرين، 2 منهم لوزن الحقائب الخارجة عن المقاسات المعلومة، و2 آخرين لذوي الاحتياجات الخاصة، و7 للدرجتين الأولى ورجال الاعمال.

