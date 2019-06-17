مال وأعمال

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل إن الجمعية العمومية العادية للشركة العربية البحرية لنقل البترول ناقشت تطورات اسواق النقل البحري للبترول والوضع التشغيلي لناقلات الشركة.

وأضاف الفاضل في بيان لـ «كونا» أنه شارك في الاجتماع الـ 50 للجمعية العمومية للشركة الذي عقد في القاهرة وتمت خلاله مناقشة سير العمل في المشاريع التجارية التي تزاولها الشركة بمجال تجارة النفط والغاز المسال وخدمات النقل بالتعاون مع العديد من الهيئات والشركات البترولية في الدول المساهمة.

وذكر أن الاجتماع تناول أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خصوصا فيما يتعلق بتحديث وتطوير أسطولها المؤلف من 14 ناقلة مختلفة الأحجام ومتنوعة الأغراض، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية اطلعت على تقرير المراجعين الخارجين ووافقت على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2018.

وبيّن أن الجمعية العمومية وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وصادقت على تعيين أعضاء جدد في المجلس ووافقت على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2019. وكان الوزير الفاضل قد ترأس وفد الكويت المشارك في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة العربية البحرية لنقل البترول الذي ضم عددا من المسؤولين في وزارة النفط ومؤسسة البترول ووزارة الكهرباء والماء.

وأسست الشركة عام 1972 كإحدى الشركات المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) التي تتخذ من الكويت مقرا لها وتسهم في رأسمالها بنسب متفاوتة كل من الكويت والسعودية وقطر وليبيا والإمارات العربية المتحدة والعراق والجزائر والبحرين ومصر.

