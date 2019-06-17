مال وأعمال

عقد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي اجتماعاً تشاورياً مع الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د. محمد بوزبر لبحث أوجه التعاون بين الجهتين وسبل تطويرها وتنميتها فيما يخص تعزيز وحماية المنافسة والقضاء على الفساد.

وقال رئيس جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي في تصريح صحافي تعقيبا على الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة أسعد الأنبعي ، عضو مجلس الإدارة سميرة الغريب ، المدير التنفيذي للجهاز د. عبد الله العويصي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية علي الأربش، ومدير إدارة التحقيقات العنود الفهد، فيما حضر الاجتماع من جانب نزاهة كل من مراقب البلاغات والتحقيق للوزارت والادارات الحكومية غيداء بدران في (نزاهة) بالاضافة إلى نواف العيدان من إدارة التحري والتحقيق بقطاع كشف الفساد والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد، أن الاجتماع يأتي في إطار سياسة مجلس إدارة الجهاز في تطبيق الآلية التي وضعها لتبادل المعلومات والموضوعات والتواصل والتنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الاجتماع تطرق لعدة موضوعات مهمة مشتركة منها ان يتم التنسيق بين الجهتين فيما يخص جميع القضايا التي ترد إلى الجهاز ويكون فيها شبهة فساد وكذلك التي ترد إلى نزاهة ويكون فيها إضرار بالمنافسة، مؤكدا على إن الجهاز لا يتردد أبدا في إحالة القضايا التي ترد إليه ويكون فيها شبهة فساد إلى نزاهة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الجهاز أبدى استعداده لتقديم جميع التسهيلات والدعم لـ (نزاهة) في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق مجموعة من الأخلاقيات والسلوكيات الواجب اتباعها أثناء العمل في القضايا والشكاوى التي ترد إليه للقيام بأداء واجبات الوظيفة بأمانة ونزاهة وشفافية، أيضا فيما يخص إقامة دورات تدريبية مشتركة للموظفين من الجهتين للالمام بالأمور المتعلقة بالمنافسة والفساد.

وبين ان الجهاز يسعى إلى دعم أوجه التعاون والتواصل للمساهمة في بناء وتطوير منظومة الاقتصاد الحر، وتنظيم علاقات العمل التجاري بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للحد من الممارسات الضارة، وحماية وتشجيع المنافسة الحرة بين المنشآت العاملة في السوق ومكافحة الممارسات الضارة التي تحد من هذه المنافسة، لتحقيق المناخ التنافسي السليم من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون.

بدوره أعرب الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد د. محمد بوزبر عن تقدير الهيئة الكامل لما تلمسه من روح التعاون والحرص على التنسيق المشترك التي تتسم بها علاقة (نزاهة) بجهاز حماية المنافسة، بما يساعد في تبادل وتقريب وجهات النظر بين الجهتين ما يسهم في تعزيز المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية في السوق.

