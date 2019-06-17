مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة شركة زاك سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر جابر الكاظمي قدرة الشركة على تخطي التحديات التي واجهتها في العام 2018 لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة الخليجية رغم تأثيرها البالغ على جميع قطاعات الدولة، مشيراً إلى نجاح الشركة في تحقيق أفضل النتائج وتجاوز تلك التحديات الإقليمية.

وقال الكاظمي في كلمته على هامش الجمعية العمومية استمرار الشركة في نهجها الريادي في الالتزام بتطبيق أحدث المعايير المحاسبية المستخدمة دولياً، وذلك من خلال تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة (IFRS9) و(IFRS 15) .

من جهته، استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس أشرف أبو الخير، الوضع الحالي للشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية مقارنة بذات التوقيت من العام الماضي، موضحاً النتائج الإيجابية التي وصلت إليها الشركة والتي من أبرزها ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 45 في المئة.

كما شدد م. أبوالخير بدوره على أن مجلس الإدارة لا يدخر جهداً من أجل الحفاظ على مصلحة الشركة والمساهمين فيها عبر تحقيق النتائج المالية الإيجابية، مؤكداً أن المجلس التنفيذي لازال يتطلع إلي تحقيق نتائج أفضل في عام 2019 مستنداً على ايمانه المطلق بقدرة الشركة وكافة العاملين فيها على مواصلة النمو الذي يجسد ويعكس تاريخها الريادي.

وصادقت الجمعية العمومية على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وتمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والمصادقة عليها كما تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في نهاية 2018.

ووافق أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع على إقرار وأخذ المخصصات (الاستقطاعات الإحتياطية) التي من شأنها حماية الشركة من المخاطر المحتملة التي قد تحدث مستقبلاً وذلك طبقاً للمعايير الدولية.

