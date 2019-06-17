مال وأعمال

أعلن أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة شعاع أكبر إصدار الجهاز قرارين جديدين خاصين بقواعد تصنيف متعهدي المقاولات العامة والخدمات الاستشارية.

وقالت أكبر في لقاء مع «كونا» إن القرارين حملا رقم 1 و4 لسنة 2019 وخصص الأول منهما لقواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية في حين تم تخصيص القرار الاخر لقواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة.

وأضافت أن القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة نص على تصنيف الشركات سواء كانت شركات مقاولة عامة أو شركات استشارية مبينة أن القرارين حددا المعايير لتصنيف هاتين الفئتين.

وبينت أن القرارين يأتيان استكمالا لما نص عليه القانون آنف الذكر إذ صنف المقاولين من الناحية المالية في حين أعطى الجهاز المركزي للمناقصات تحديد قواعد المعايير الفنية لتصنيف المقاوليين مشيرة الى ان الجهاز شكل فريق عمل لوضع القواعد وصدرت بقرار ونشرت اليوم في جريدة (الكويت اليوم).

وذكرت أن قواعد المعاييرالجديدة تتضمن خبرة المقاول وسنوات عمله وجميع المتطلبات الفنية موضحة أنه تم تقسيم متعهدي المقاولات العامة الى أربع شرائح وفقا للتخصصات الرئيسة وهي مقاولو أعمال البنية التحية وأعمال المباني والأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية.

وأفادت بأن الفئة الاولى تشمل المتعهدين القادرين على القيام بالمشاريع الكبرى والثانية تشمل متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك بمناقصات لا تقل عن خمسة ملايين دينار (نحو 16?5 مليون دولار) ولا تزيد على 100 مليون دينار (نحو 330 مليون دولار).

وذكرت أكبر أن الفئة الثالثة تشمل متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك بمناقصات لا تقل عن مليون دينار (نحو 3?3 ملايين دولار) ولا تزيد على 10 ملايين دينار (نحو 33 مليون دولار) في حين تشمل الفئة الرابعة متعهدي المقاولات المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على مليوني دينار (نحو 6?6 ملايين دولار).

وقالت إن هذه التصنيفات وبناء على القرار يعاد النظر فيها دوريا وتكون شهادة تصنيف متعهدي المقاولات العامة صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات موضحة أن القرار صنف المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئة الرابعة.

وعن مقدمي الخدمات الاستشارية قالت إن القرار رقم واحد لسنة 2019 حدد قواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية إذ عطى القانون رقم 49 لسنة 2016 الجهاز صلاحيات تصنيف وتسجيل هذه الشركات.

