مال وأعمال

اختتم فريق بيت التمويل الكويتي «بيتك» الابتكاري، دورة عروضه وتقديماته لمشروعه الابتكاري المتميز، في نهاية موسم برنامج «تحدي الابتكار» الذي نظّمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بلقاء قدمت خلاله عضوات الفريق الموظفات «حنين الأنصاري، ندى الخطيب، مضاوي الزمامي»عرضا مفصلا ومنهجيا لمشروعهم الابتكاري، حيث حظي بالتقدير والاشادة، في نجاح يضاف الى ما لقيه المشروع من ترحيب كبير، خلال استعراضه في وقت سابق من قبل الفريق المشارك بملتقى حضره الاساتذة والطلبة في مركز التعليم التنفيذي في كلية أندرسون لإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الاميركية، ما يؤكد الدور المحوري المهم لسياسة الابداع والابتكار التي يضعها «بيتك» كأولوية في عمله، بالاضافة الى تميز القدرات والطاقات الكويتية الشابة، التي تحقق تقدما كبيرا وتضيف مساهمات ايجابية عديدة في هذا المجال، تلقى الاعجاب، وتسهم في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الاداء والخدمة للعملاء.

ويهدف برنامج «تحدي الابتكار» الذي تطلقه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنويا بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عريقة حول العالم الى تطوير وتنمية القدرات البشرية الابتكارية لموظفي القطاع الخاص، وتطوير ثقافة الإبداع والاقتصاد المعرفي لديهم، عبر الاطلاع على التجارب العالمية والاستفادة من أرقى الخبرات المهنية والأكاديمية في العالم.

وفي ختام البرنامج قدم فريق «بيتك» مشروعه الذي تضمن فكرة لتطبيق ذكي يتعلق بشريحة الشباب، ويوفر خدمات شاملة ومتكاملة بأسلوب عصري يناسب اهتمامات وقدرات هذه الشريحة وذلك أمام لجنة مشتركة بحضور مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين ود. سالم الحجرف نائب المدير العام ود. بسام الفيلي مدير إدارة الشركات والابتكار وعدد آخر من المسؤولين في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و«بيتك» من الموارد البشرية وإدارة المواهب وإدارة جودة الخدمة والابتكار للمجموعة.

وضمن فعاليات البرنامج، وباعتبارها شريكا فيه، استضافت جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأميركية، موظفات «بيتك» الثلاث، ضمن النموذج التدريبي الثالث والذي ارتكز على طرق مبتكرة ومعاصرة للتعليم التنفيذي شمل التوجيه التفاعلي، والمحاكاة والتعليم عن بعد، حيث قدمن عرضا متميزا للمشروع الابتكاري، تضمن ايضا التعريف به ومزاياه وجدواه العملية والاقتصادية، بجانب الاشارة الى نموذج الابتكار والابداع المعمول به في «بيتك»، ودوره في منظومة العمل، والاهتمام والدعم الذي يلقاه من الادارة التنفيذية، والتجاوب الكبير الذي يحظى به من الموظفين، والفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها سنويا وابرزها مسابقة شاملة بجوائز قيمة لأفضل الافكار الابتكارية على مستوى المجموعة.

وكان المشروع قد تم تقديمه الى مجلس الابتكار في «بيتك» الذي اجازه بعد مناقشة شاملة لكافة جوانبه ومكوناته، وأوصى المجلس بأن يكون المشروع ممثلا عن «بيتك»، لما يتمتع به من عناصر تؤهله للمنافسة، بما في ذلك امكانيات وخطوات تطبيقه، التي تجعله اقرب الى أهداف «بيتك» في تنمية حصته السوقية وتوسيع مجالات الخدمة لشرائح عملائه باسلوب عصري حديث ونابع من فكر موظفين قائمين على رأس العمل مباشرة، ما يعني دراية واسعة بالتفاصيل وتخفيض في النفقات. ويضع «بيتك» الابتكار والإبداع أولوية أساسية في أسلوب عمله، ويقدر كثيرا أصحاب الافكار المبتكرة على مستوى موظفيه، وقد نجحت العديد من الخدمات والمنتجات التي قدمها بيتك وكانت من نتاج أفكار مبدعة واقتراحات وتصورات ايجابية من موظفيه، كما يعد بيتك اول بنك لديه مركز ابتكار ومجلس إبتكاري لرصد ومتابعة وتشجيع ونشر ثقافة الإبتكار لدى الموظفين على مستوى المحلي وكذلك المجموعة، إذ يتم تنَظّيَم مسابقة سنوية على مستوى مجموعة «بيتك» ترصد لها جوائز كبيرة، حيث ترى ادارة «بيتك» ان الابتكار يعني توفير الوقت والجهد وزيادة الربحية وفتح آفاق عمل في مجالات جديدة تلائم روح العصر وتتناسب مع تطلعات العملاء وتعزز القدرة التنافسية.

