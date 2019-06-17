مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق النسخة الجديدة من برنامجه الصيفي المميز لتدريب النشء من طلاب المرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 17 سنة والمعروف باسم (بدينا) وذلك للعام السادس على التوالي بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والذي يحرص البنك من خلاله على استكشاف القدرات الكامنة لدى طلاب المرحلة الثانوية وهم شريحة مهمة من أبنائنا الشباب والعمل على تدريبهم بما يساعدهم على قضاء إجازة صيفية ممتعة مليئة بالأنشطة التثقيفية والترفيهية والرحلات.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية ببنك بوبيان عادل الحماد أن القيم التي يستهدفها هذ البرنامج نابعة من قيم البنك التي ترتكز إلى العمل الجماعي والنزاهة والإبداع، منوهاً إلى أن بوبيان «يؤمن دائماً أن الشباب هم المحرك الرئيس لأي خطط تنموية تسعى الدولة إلى تنفيذها بسبب ما يمتلكونه من طاقاتٍ كبيرة يمكن أن تفيد المجتمع إذا ما أُحسن استغلالها والتعامل معها».

وأضاف أن بنك بوبيان يسعى من خلال مثل هذه الأنشطة إلى أن يكون البنك الأفضل في مجال المسؤولية الاجتماعية وأن يكون قريباً على الدوام من عملائه ومن الشباب بوجه خاص، إيماناً منه بأنه مؤسسة تخدم المجتمع قبل أن تكون مؤسسة ساعية للربح.

من ناحية أخرى قال الحماد أن برنامج بدينا في نسخته السادسة يُعد من البرامج الصيفية المميزة وذلك لما يتضمنه من فعاليات وأنشطة مختلفة غير تقليدية تُمكن المشاركين فيها من اكتشاف قدراتهم وإطلاق العنان لطاقاتهم الكامنة.

ويتضمن البرنامج بالإضافة إلى زيارة بعض إدارات البنك الرئيسة، برنامجاً ثقافياً وترفيهياً ورياضياً مميزاً يهدف إلى شغل أوقات الصيف للشباب بأنشطة وفعاليات مفيدة تؤهلهم لمرحلة جديدة من حياتهم.

وسوف تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج المخصص للنشء من سن 14 إلى 17 عاماً يوم 30 يونيو على أن تستمر تقريباً لمدة أسبوعين، أما عن المرحلة الثانية فتبدأ من 14 إلى 25 يوليو، وندعو الشباب للتسجيل عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالبرنامج bedaina@bankboubyan.com.

