مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: مريم رجا حويل السهلي، فاتن محمد أحمد سليم، صابر فرج فريج فرج الله، عادل بديوي أحمد الفهد، داهودوالا انيس زين الدين

بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار كويتي. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

