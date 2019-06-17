مال وأعمال

يشارك البنك التجاري الكويتي في مؤتمر «دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي» الذي تنظمه The Business Year الإعلامية للأخبار الاقتصادية في المملكة المتحدة اليوم 17 يونيو 2019. ويشارك رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج في المؤتمر ليستعرض جوانب القوة في الاقتصاد الكويتي والوضع المالي لدولة الكويت من خلال تسليط الضوء على أحدث التقارير الصادرة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية وكذلك مكامن القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي والتي توفر له أرضية صلبة للانطلاق إلى العالمية من خلال متانة ومعدلات السيولة وكفاية رأس المال المرتفعة للبنوك الكويتية. كما يعرض الشيخ أحمد الصباح مشاريع البنية التحتية الرئيسة في دولة الكويت والخطوات الإيجابية التي تتخذها الكويت لأغراض تسهيل وتيسير الأعمال ودور القطاع الخاص في تنمية وتطوير الآفاق الاقتصادية في دولة الكويت ومنها خصخصة بورصة الكويت.

كما يتناول الشيخ أحمد الصباح رؤية الكويت 2035 والتي تعتمد بصورة أساسية على الخدمات الرقمية لتنويع الاقتصاد الكويتي والجهود التي تبذلها الجهات الكويتية المختلفة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وعلى رأسها القطاع المصرفي الكويتي والتطور الهائل الذي أحرزه لتقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة تضاهي أحدث وأفضل الخدمات التي تقدمها البنوك العالمية. ومن المعروف أن المؤتمر سوف يشهد مشاركة واسعة من قبل كبار المسؤولين وكبار رجال الأعمال المحليين والأجانب وسيشهد إطلاق The Business Year 2019 وهي آخر إصدار للمجموعة حول الاقتصاد الخليجي والكويتي.

