مال وأعمال

قام البنك التجاري بإجراء السحب الأسبوعي على «حساب النجمة» و حملة «راتبك وفوقه كاش» وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة لطيفة الجيعان.

وجاءت نتائج السحب على النحو التالي :

سحب حساب النجمة الأسبوعي جائزة بقيمة 5,000 دينار كانت من نصيب عبدالعزيز يوسف الوقيان.

السحب الأسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش» جائزة بقيمة 1,000 دينار كانت من نصيب:عبدالرحمن عجيل مصلح جريبيع زايد. وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 5,000 دينار، وشهرية بقيمة 20,000 دينار، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون (500,000) دينار، بالإضافة إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل البنك بموجبها على شهادة غينيس للأرقـــام القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف (1,500,000 دينار) .

