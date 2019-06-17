مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي عن طرح حملته الترويجية لموسم الصيف بالتعاون مع طيران الإمارات والتي ستتيح الفرصة لفوز 60 عميلا من عملاء البنك الأهلي الكويتي المحظوظين بمائة ألف ميل طيران سكاي واردز لكل منهم، حيث سيتم توزيع 6 ملايين ميل سكاي واردز من خلال السحوبات التي ستجري على مدار ثلاثة أشهر، وذلك ابتداءً من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2019.

وسوف يتأهل عملاء البنك الحاليين والعملاء الجدد للمشاركة في السحب الشهري في حال إجراء معاملات شراء لايقل مجموعها عن 500 دينار شهريا باستخدام إحدى بطاقات الأهلي المصرفية التالية:

بطاقات ائتمان البنك الأهلي الكويتي طيران الإمارات المستخدمة في عمليات الشراء الدولية من خلال نقاط البيع أو نقداً.

بطاقات البنك الأهلي الكويتي طيران الإمارات المسبقة الدفع المستخدمة في عمليات الشراء الدولية من خلال نقاط البيع فقط.

سيتم جمع نقاط معاملات المشتريات الخاصة بالعملاء، وكلما زادت نفقات العملاء، كلما زادت فرصتهم في الربح. كما يستطيع العملاء الحصول على 3 نقاط تؤهلهم لدخول السحب لكل 10 دنانير ينفقونها في الخارج بالعملة الأجنبية. أما معاملات المشتريات التي يتم إجراؤها من خلال الموقع الإلكتروني emirates.com سوف توفر للمشاركين 6 فرص للتأهل للسحب.

يعود تاريخ الشراكة الوطيدة بين البنك الأهلي الكويتي وسكاي واردز طيران الإمارات إلى أكثر من 17 عاماً. وفي كل عام، يطلق البنك الأهلي الكويتي حملات ترويجية متنوعة لمكافأة عملائه الحاليين بأميال طيران سكاي واردز إضافية، كما يتيح الأهلي للعديد من العملاء المحظوظين إمكانية الحصول على تذاكر سفر عن طريق استرداد أميالهم التي حصلوا عليها من استخدام بطاقات البنك لسداد ثمن مشترياتهم.

