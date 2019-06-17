مال وأعمال

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك ان التداولات على مؤشر بلومبرغ للسلع الرئيسة ارتفعت للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع. وعاد التركيز مجدداً على القطاع الزراعي مع تراجع أسعار السلع المرتبطة بالنمو، مثل النفط الخام، بالرغم من تجدد المخاوف بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط.

وارتفعت تداولات الذهب في قطاع المعادن بشكل تحدّى مستوى المقاومة الرئيسة، بينما أدت المخاوف المتعلقة بتأثير الإضرابات على الإمداد إلى ارتفاع أسعار البالاديوم لتسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام تقريباً.

كما ارتفع مؤشر بلومبرغ الفرعي للسلع الزراعية بنسبة تخطت 22 في المئة مرتفعاً إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، بعد أن وصل إلى أخفض مستوياته منذ أقل من خمسة أسابيع. وارتفعت العائدات بنسبة 5 في المئة هذا الأسبوع مدفوعة بشكل أساسي بالمحاصيل الرئيسة الثلاثة، وهي الذرة والقمح وفول الصويا. وتأثرت المحاصيل الزراعية بموسم الأمطار والفيضانات الذي امتد شهوراً، وألغيت تماماً في مناطق زراعية واسعة بالولايات المتحدة الأميركية، ما أدى إلى ارتفاع قياسي للأسعار.

وفي تقريرها الشهري لمستويات العرض والطلب، أكدت وزارة الزراعة الأميركية هذه التأثيرات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسعار الذرة جراء انخفاض الإنتاج ومستوى المخزونات إلى حدود فاقت التوقعات. وتفاقمت هذه التأثيرات مع تجدد التوقعات بهطول الأمطار الأسبوع المقبل في جميع أنحاء الغرب الأوسط، ما أدى إلى تراجع احتمالات بَذر الحقول غير المزروعة في الوقت المناسب.

وخاض النفط الخام أسبوعاً من التقلبات، وعوّضت تأثيرات التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط المخاوف المستمرة حول الطلب العالمي وارتفاع المخزونات الأميركية.

وفيما يبدو التوصل إلى حلّ للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين بعيد المنال، تستمر انعكاسات النمو العالمي بالتأثير سلباً على توقعات النفط الخام، والتي بلغت أسعاره هذا الأسبوع أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر.

وقد يشير الفشل في تحديد علاوة مخاطرة جيوسياسية بعد الهجمات التي تعرّضت لها ناقلة النفط في خليج عُمان إلى احتمالين؛ إما أن تكون فيها السوق متشككة من الرواية التي تحدد المتورطين فيها، أو أنها مثقلة جداً بالمخاوف المتعلقة بالطلب.

وأدت المستويات القياسية للإنتاج، فضلاً عن الضعف غير المعتاد للطلب على المصافي، إلى ارتفاع غير طبيعي معاكس للموسم في مخزونات النفط الخام التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي العامين. وتجاوز الانخفاض اليومي المجمّع للأسعار في يوم إصدار هذا التقرير خلال الأسابيع الأربعة الماضية 8 دولارات أميركية للبرميل، كما يتضح من الأسهم الموجودة في الرسم البياني أدناه.

ومازالت التوقعات على المدى القريب بوجود اختراق أدنى من مستويات الانخفاض الحالية، والذي يرجح أن يتسبب بزيادة آخر للأسعار بحوالي 5 دولار للبرميل. ومع ذلك، ومع انخفاض التوقعات طويلة الأمد، لا نتوقع زيادة كبيرة في صفقات بيع جديدة طالما استمرت حالة السلاسة الراهنة للأوضاع في الشرق الأوسط.

