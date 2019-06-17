مال وأعمال

مسقط - «كونا»: بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة وذلك حسب ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (23 /2019) بمنح 90 يوما من صدور القانون لتطبيق الضريبة.وذكرت وكالة الانباء العمانية انه سوف تطبق الضريبة الانتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100 في المئة فيما تطبق على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة وذلك على اساس سعر البيع بالتجزئة.

وأوضحت ان الامانة العامة للضرائب نظمت بالادارة العامة للجمارك بمسقط حلقة عمل مخصصة للمستوردين والمخلصين الجمركيين للتعريف بالضريبة الانتقائية وآليات تحصيل الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة.

وأشارت الوكالة الى ان الامانة العامة للضرائب قامت برفع نموذج الاخطار الإلكتروني لاستيراد السلع الانتقائية على موقعها الإلكتروني اذ سيستوجب على مستورد السلع الانتقائية القيام بتحميل النموذج وتعبئة الحقول المتعلقة ببيانات المستورد والكميات المستوردة وسعر بيع التجزئة للوحدة الواحدة من كل سلعة.وبينت ان الامانة العامة للضرائب بوزارة المالية قد قامت بتنفيذ حملة تعريفية خلال الفترة الماضية شملت جميع محافظات السلطنة لتوعية اصحاب الاعمال حول آلية تطبيق الضريبة الانتقائية ومتطلبات الافصاح عن مخزون السلع الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة.

