مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان الرئيس دونالد ترامب أعلن أثناء حديثه في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عن توقعه مقابلة الرئيس الصيني شي جين بينج أثناء قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها الشهر الحالي في أوساكا باليابان. وخلال المؤتمر الصحافي، اتهم ترامب الصين بالتراجع عن التزاماتها تجاه الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم وفقاً لوصف ترامب، الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى توقيع اتفاق مع الصين.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، في البيت الأبيض: «سوف ألتقي مع الرئيس الصيني، وكما تعلمون لدينا علاقة جيدة للغاية». وأضاف في وقت لاحق: «سوف ينتهي بنا المطاف بعقد صفقة مع الصين. حيث تربطنا بالصين علاقة جيدة للغاية، على الرغم من أنها تتسم ببعض الشكوك في الوقت الحالي ... أعتقد أنه يتعين عليهم بالفعل عقد صفقة».

وعلى الرغم من قوة الإشارات التي تؤكد على قيام الزعيمين بعقد اجتماعاً ثنائياً خلال قمة مجموعة العشرين إلا انه لم يتم تأكيد ذلك من قبل أي من الحكومتين. ورفض البيت الأبيض توضيح ما إذا كان قد تم الاتفاق على اجتماع الطرفين أو ما إذا كان ترامب يشير فعلياً إلى اجتماعهما ضمن سياق اجتماعات موسعة تضم عدد من القادة. كما رفضت السفارة الصينية التعليق على الأمر.

إلا انه على الرغم من ذلك، كرر الرئيس ترامب تعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار. وإذا فشل الصينيون في التوصل إلى صفقة تنهي بموجبها الحرب التجارية بين البلدين، يبدو إصرار ترامب على فرض تلك الرسوم. وفي تعليق سابق لترامب قال: «من المتوقع أن نلتقي. إذا قمنا بذلك، فهذا أمر جيد، وإذا لم نقم بذلك، فهذا أمر جيد أيضاً. من وجهة نظرنا، أفضل صفقة يمكن أن نحصل عليها تتمثل في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على بضائع بقيمة 600 مليار دولار، حسناً؟». إلا ان ترامب رفض تحديد موعد فرض الرسوم الجمركية إذا لم تتوصل الصين إلى اتفاق. وفي ردة فعل تجاه تصاعد التوترات السائدة بين الاقتصادين الصيني والأميركي، أرسلت مئات الشركات والمنظمات التجارية الأميركية بخطاب إلى الرئيس الأميركي تطالب فيه بعدم فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية. وشملت الرسالة توقيع أطراف عديدة مثل وول مارت وتارجت وايكيا وجيه كرو والتي طالبت من خلالها ترامب بعدم المضي قدماً في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. واستشهد الخطاب الذي يحمل عنوان «التعريفات تضر معقل بلادنا» بمجموعة من الاحصائيات الواردة ضمن تقرير صادر عن مؤسسة «تريد بارتنرشيب وورلد وايد» والذي يتضمن ما يشير إلى أن فرض الرسوم الجمركية قد يعرض ما يقرب من مليوني وظيفة في الولايات المتحدة للخطر وزيادة التكاليف المعيشية للأسر الأميركية المكونة من أربعة أشخاص بأكثر من 2,000 دولار أميركي في المتوسط، هذا بالإضافة إلى تراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1 في المئة.

وسوف يعقد صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم هذا الأسبوع لمناقشة السياسة النقدية. وفي ظل عدم وجود ضمان لتوصل الصين والولايات المتحدة إلى حل للنزاع التجاري القائم بين الطرفين في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر، لاتزال حالة عدم اليقين السائدة في السوق تتمحور حول المخاوف التجارية. كما أنه وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز للخبراء الاقتصاديين، تزايدت فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي مقارنة بالشهر الماضي. فبعد تغيير مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتحيز نحو تشديد سياساته النقدية في يناير، قدم جيروم باول الأسبوع الماضي تحولاً فجائياً جديداً. حيث أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قيام الفيدرالي بالتصرف «وفقاً لما تقتضيه الحاجة» لمعالجة مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تاركاً المجال مفتوحا أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة.

واستفاد كل من الدولار الأميركي والفرنك السويسري من وضعهما كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية. حيث انهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.94 في المئة ومغلقاً عند سعر 97.548، في حين سجل الفرنك السويسري نمواً بنسبة 0.99 في المئة وأغلق عند سعر 0.9988.

ضعف معدلات التضخم

تراجعت معدلات التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر مايو وصولاً إلى 1.8 في المئة على أساس سنوي مقابل 2 في المئة المسجلة في أبريل، فيما يعد أقل بشكل طفيف من التوقعات البالغة 1.9 في المئة. أما بالنسبة للأداء على أساس شهري، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المئة مسجلاً تباطؤاً مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.3 في المئة في أبريل. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود التي تتسم بالتذبذب، تباطأ مؤشر أسعار المستهلك الرئيس أيضاً، حيث بلغ 2 في المئة مقابل التوقعات البالغة 2.1 في المئة. وتتبع القراءات صدور مؤشر أسعار المنتجين، والذي سجل في مايو أبطأ وتيرة نمو سنوية منذ أكثر من عامين. وفي ظل تزايد مخاوف المسؤولين إزاء توقعات النمو الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي، فان تلك القراءات المضطربة من شأنها على الأرجح ان تدعم الرأي السائد في الأسواق بتوافر المجال امام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ النمو. وقد أدى استمرار التوترات التجارية إلى جانب التباطؤ الحاد في معدلات التوظيف في مايو إلى تزايد هذا التوجه.

