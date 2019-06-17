مال وأعمال

على صعيد سباق رئاسة مجلس الوزراء البريطاني، برز بوريس جونسون كأفضل المرشحين الأوفر حظاً للفوز بالسباق حيث اكتسح الجولة الأولى من التصويت وحصل على دعم 114 نائبا من حزب المحافظين. وفي سياق تعليقه على هذه النتيجة الكبيرة بفوزه بأكثر من إجمالي الأصوات التي حصل عليها اقرب منافسيه الثلاث مجتمعين، قال وزير الخارجية السابق المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي: «يسعدني أن أفوز في الاقتراع الأول، لكن أمامنا طريق طويل». وتجدر الإشارة إلى أن بوريس جونسون قد يبقى الخيار مفتوحاً امام إمكانية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وسوف يتم اجراء الجولة التالية من اقتراع النواب يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو حيث سيتطلب المرشحون 32 مؤيداً للبقاء في السباق، على أن يتم إجراء جولات أخرى حتى يتبقى متنافسان اثنان فقط. أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، جاءت بيانات نمو الأجور أعلى مما كان متوقعاً لشهر أبريل، حيث ارتفعت الأجور العادية (باستثناء العلاوات) بنسبة 3.4 في المئة وزادت بنسبة 0.2 في المئة عن إجماع التوقعات. واستقرت معدلات البطالة عند مستوى 3.8 في المئة بما يتماشى مع توقعات السوق. وتسهم بيانات سوق العمل في التخفيف من الضغوط التي يتعرض لها الجنيه الإسترليني في اعقاب البيانات الدالة على ضعف الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت يوم الاثنين، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة.

