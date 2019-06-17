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ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين


ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي بنسبة 2.7% مقارنة بمستويات العام السابق وهو ما جاء تماشياً مع التوقعات فيما يعد أعلى وتيرة نمو يشهدها المؤشر منذ فبراير 2018. إلا انه على الرغم من ذلك، يعزى الجانب الأكبر من هذا الارتفاع لأسعار المواد الغذائية على خلفية تراجع الإمدادات بعد انتشار وباء الخنازير الأفريقية عبر البلاد. وتراجع مؤشر أسعار المنتجين من 0.9 في المئة إلى 0.6 في المئة تماشياً مع ضعف أنشطة المصانع في مايو. ويعكف المحللون والمستثمرون على تحليل بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الصين عن كثب باعتباره احدى أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس الطلب الصناعي.


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